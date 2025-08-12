Violenta noche en La Pintana: dos balaceras dejan un muerto y tres heridos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la noche de este lunes, dos balaceras ocurridas en distintos puntos de La Pintana, región Metropolitana, dejaron un total de cuatro personas heridas, una de ellas fallecida.

En concreto, el primer hecho se registró pasadas las 22:00 horas en la población Santo Tomás, sector de Pablo Sexto con Diego Barros Arana, y dejó a un hombre muerto.

En ese lugar, desconocidos dispararon más de 40 veces contra un joven de 26 años, de las cuales tres balas lo alcanzaron. Fue trasladado de urgencia al Hospital Padre Hurtado, donde falleció minutos después.

“Recibió tres impactos balísticos: en el abdomen, una pierna y una mano. (…) estaba en riesgo vital y falleció posteriormente dentro del recinto hospitalario”, informó el fiscal ECOH, Eduardo Jeria.

Además, se incautaron cerca de 36 vainas en el lugar, pero las pericias debieron suspenderse debido a la creciente tensión que se generaba en el sector.

Tres baleados

El segundo incidente ocurrió cerca de las 19:00 horas en la población El Castillo, también en La Pintana. En medio de un enfrentamiento armado, dos hombres y una mujer resultaron con múltiples lesiones y fueron trasladados al Hospital Padre Hurtado, fuera de riesgo vital.

Ambos casos son investigados por la Brigada de Homicidios de la PDI y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana Sur.