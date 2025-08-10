Cuatro chilenas avanzan en la qualy del W15 del Parque Estadio Nacional: en el cuadro principal ya hay siete tenistas nacionales

Durante la jornada de este domingo, se dio inicio al W15 Open LP Series en el Centro de Tenis y Raquetas del Parque Estadio Nacional.

La vuelta del prestigioso torneo internacional no pudo comenzar de mejor manera para Chile, puesto que cuatro compatriotas lograron avanzar en la qualy y pueden clasificar al cuadro principal de la competencia.

Hassiba Muñoz, que se impuso a la también chilena Florencia Massardo; Fernanda Rain, que venció a la paraguaya Guisella Insfrán; Fernanda Seguel, quien derrotó a la brasileña Gabriela Kawano; y Paula Gutiérrez, que eliminó a la argentina Lola De León, fueron las tenistas que avanzaron en la ronda de clasificación.

En el cuadro principal, ya esperan siete chilenas: Fernanda Labraña, Antonia Vergara, Jimar Gerald, Alessandra Cáceres, Isidora Lisboa, Samantha Álvarez y Catalina Porré. La octava saldrá del duelo entre Fernanda Rain y Paula Gutiérrez.

Las qualys se terminarán de jugar este lunes 11 de agosto y, una vez se conozcan todas las clasificadas, se realizará el sorteo de la fase final.