Cuatro chilenas avanzan en la qualy del W15 del Parque Estadio Nacional: en el cuadro principal ya hay siete tenistas nacionales

El sorteo de la fase final del torneo se realizará este lunes 11 de agosto.

Javier Catalán

Durante la jornada de este domingo, se dio inicio al W15 Open LP Series en el Centro de Tenis y Raquetas del Parque Estadio Nacional.

La vuelta del prestigioso torneo internacional no pudo comenzar de mejor manera para Chile, puesto que cuatro compatriotas lograron avanzar en la qualy y pueden clasificar al cuadro principal de la competencia.

Hassiba Muñoz, que se impuso a la también chilena Florencia Massardo; Fernanda Rain, que venció a la paraguaya Guisella Insfrán; Fernanda Seguel, quien derrotó a la brasileña Gabriela Kawano; y Paula Gutiérrez, que eliminó a la argentina Lola De León, fueron las tenistas que avanzaron en la ronda de clasificación.

En el cuadro principal, ya esperan siete chilenas: Fernanda Labraña, Antonia Vergara, Jimar Gerald, Alessandra Cáceres, Isidora Lisboa, Samantha Álvarez y Catalina Porré. La octava saldrá del duelo entre Fernanda Rain y Paula Gutiérrez.

Las qualys se terminarán de jugar este lunes 11 de agosto y, una vez se conozcan todas las clasificadas, se realizará el sorteo de la fase final.

