Rocían con líquido acelerante a profesor del INBA: se reportan incidentes fuera del establecimiento

El docente sería encargado de la seguridad del establecimiento, y fue atendido por Carabineros.

Juan Castillo

Nuevos hechos de violencia se registraron este lunes en inmediaciones del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en la comuna de Quinta Normal.

Esto porque encapuchados se enfrentaron con Carabineros, provocando incidentes en el lugar tras lanzar bombas molotov.

Sin embargo, lo más grave ocurrió en la previa a estos hechos, puesto que un profesor del INBA denunció haber sido rociado con líquido acelerante.

El docente sería encargado de la seguridad del establecimiento, quien fue atendido por Carabineros.

Personal de Control de Orden Público (COP) usó el carro lanzaaguas para disuadir los disturbios, y no se reportan detenidos.

