Los mejores suplementos para combatir el insomnio, según expertos en medicina del sueño

El insomnio afecta a millones de personas en todo el mundo y muchas buscan soluciones naturales para mejorar la calidad de su sueño.

Recientemente, expertos en medicina del sueño han llegado a un consenso sobre cuáles son los suplementos más efectivos y seguros para combatir este problema común.

Sin embargo, advierten que ningún suplemento debe reemplazar cambios saludables en el estilo de vida ni tratamientos médicos cuando el insomnio es crónico.

Los mejores suplementos para combatir el insomnio

1. Melatonina

La melatonina, conocida como la hormona del sueño, ayuda a regular el reloj biológico y es especialmente útil para quienes tienen dificultades para conciliar el sueño o para quienes sufren trastornos como el jet lag.

2. Magnesio

Por su parte, el magnesio favorece la relajación muscular y nerviosa, ayudando a reducir los despertares nocturnos y mejorar la calidad general del descanso, especialmente en adultos mayores. Aunque sus beneficios son modestos, es un suplemento accesible y con bajo riesgo.

3. Probióticos

Los alimentos fermentados como yogur, kéfir y chucrut también han sido recomendados por expertos debido a su capacidad para mejorar la salud intestinal, la cual está estrechamente vinculada con el sueño.

4. Ashwagandha

Otro suplemento que ha ganado atención es la ashwagandha, una planta tradicionalmente utilizada en la medicina ayurvédica para reducir el estrés y la ansiedad.

Algunos estudios sugieren que puede aumentar la duración y calidad del sueño, aunque los expertos insisten en que se necesitan más investigaciones para confirmar su seguridad a largo plazo.

5. Vitamina D

Finalmente, los especialistas recuerdan que la exposición a la luz natural durante el día y evitar pantallas antes de dormir son hábitos esenciales para un buen descanso, y que los suplementos funcionan mejor como un apoyo temporal, no como una solución definitiva.