Esta frase debes repetir para dormir inmediatamente, según la inteligencia artificial / yasinemir

Muchas personas enfrentan dificultades para quedarse dormidas y, ante esto, la inteligencia artificial (IA) ha aportado técnicas para lograr un descanso más rápido.

ChatGPT respondió a la pregunta: ¿qué frase hay que repetir para dormirse “inmediatamente”? Y aunque se decidió por un método, también compartió otras estrategias útiles.

La respuesta apunta al llamado método militar, que consiste en relajar el cuerpo progresivamente y repetir mentalmente la frase: “No pienses, no pienses, no pienses…” durante unos segundos.

Este mantra ayuda a vaciar la mente y frenar el diálogo interno que impide dormir, aunque no garantiza un sueño instantáneo, sí facilita desconectar del estrés diario.

La técnica comienza relajando los músculos del rostro, aflojando mandíbula, párpados y lengua, para luego continuar con hombros, brazos, pecho y piernas, como si el cuerpo se fuera apagando lentamente.

Al repetir la frase, se mantiene la mente en calma y se evita que los pensamientos invadan el momento antes de dormir.

Otras técnicas recomendadas por IA para dormir mejor

ChatGPT sugiere usar mantras simples que ayuden a calmar la mente y reducir la ansiedad. Algunas frases recomendadas son:

“Estoy en paz, todo está bien”

“Mi cuerpo se relaja, mi mente se apaga”

“Respiro lento, me dejo llevar”

“Nada me perturba, todo está en calma”

“No pienso, solo descanso”

Repetir estos mantras sirve como ancla mental para evitar que la mente divague en preocupaciones.