Solo para valientes: Local pagará $60 mil a quien logre comer sándwich de 1 kilo (y así se participa en el concurso)

El próximo viernes 29 de agosto, seis valientes se enfrentarán a un desafío titánico: devorar un sándwich de un kilo, “entre dos panes frica que apenas aguantan tanta maravilla”.

Manhattan Sándwich, el clásico espacio gastronómico, anunció un concurso protagonizado por una creación con doble porción de mechada, doble queso, palta, champiñones, cebolla, tocino y mayonesa casera.

¿Lo mejor? Existirán diversos premios, incluyendo el pago de $60.000 a aquel que logre terminar primero.

El detalle de los premios:

Primer lugar : $60.000 en efectivo

: $60.000 en efectivo Segundo lugar : $40.000 en consumo

: $40.000 en consumo Tercer lugar : $20.000 en consumo

: $20.000 en consumo Cuarto y quinto lugar: un sándwich gratis a elección (Cualquiera, menos el Manhattan Tower)

Todo se vivirá en Manhattan Talcahuano (Av. Colón 6742, local 10) y para participar hay que manifestar la intención en redes sociales.

“Los comentarios con más likes tienen más posibilidades de ser elegidos”, dicen las instrucciones. “Sumas más chances si compartes este reel en tus historias y nos etiquetas”, se añadió.

“No es un sándwich…es una muralla de mechada, queso y sabor. Solo los más valientes se atreven a derribarla. ¿Eres uno de ellos?“, se lee en la publicación del concurso.

Cabe recordar que Manhattan, que partió en el año 1980 con una mesa de madera y un termo de café en la Vega Monumental, cuenta con tres locales en el Gran Concepción.

Según su web, a día de hoy siguen “manteniendo la receta familiar y la esencia cultural Manhattan”.

“¡Si no chorrea, no es Manhattan!“, es la frase insigne del emblemático proyecto gastronómico que ha deleitado a paladares hambrientos durante décadas.