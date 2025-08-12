Durante este martes, Ignacio Briones, exministro de Hacienda e integrante del equipo económico de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abordó en ADN Hoy las cifras recientes sobre el crecimiento económico del país y el empleo.

“Es una tremenda noticia que la palabra crecimiento esté de vuelta, porque para crecer lo primero es que nos creamos el cuento, que entendamos que esto es importante. Fue una palabra denostada, a la que algunos no le dieron importancia; recuerden que no estaba en las prioridades de este gobierno, como ha sido reconocido por el mismo, y algunos incluso hablaban de decrecer”, señaló.

En esa línea, valoró que “volvamos a valorizar esta palabra, que fue una carga negativa, casi pecaminosa para algunos, y es estrictamente fundamental para una de las palancas que más importa, donde tenemos una emergencia laboral, que es el trabajo. Hoy día tenemos una crisis de trabajo”.

Briones advirtió que el país enfrenta “dos dimensiones: cómo volvemos a levantarnos y cómo volvemos a crecer” y agregó que “siempre he dicho que la baja tasa de crecimiento, un mediocre 2%, no es solo de este gobierno, es un problema estructural que se arrastra por años. Hablar de crecimiento en serio implica reconocer este diagnóstico y hacer cosas distintas; no va a cambiar por arte de magia ni haciendo lo mismo”.

El exministro recalcó que “hay personas que creen que solo se cambia con actitud y buena voluntad; yo les quiero decir a los chilenos: no, esto requiere trabajo duro, un plan de acción ambicioso con metas, equipos probados y buena conducción”.

“El llamado es optimista: reconocer que este es un tema fundamental para el bienestar y el trabajo de los chilenos, pero que requiere esfuerzo. En el pasado lo hicimos; los chilenos fueron mirados por su crecimiento y desarrollo. Hoy día estamos en la B, pero igual que en el fútbol, vamos a salir de la B trabajando duro”, afirmó.

Creación de empleos

Sobre la creación de empleos, Briones respondió a las críticas a la cifra oficial: “Quien se explica, se complica. La cifra de 141 empleos no es un invento, es la realidad. Estos son los datos estadísticos. Uno le puede buscar muchas derivadas, pero respecto al empleo formal los invito a mirar los datos administrativos de las cotizaciones previsionales: ahí hay una destrucción de empleo”.

En ese sentido, finalizó insistiendo en que “no minimicemos este tema; cuando usted tiene casi un 9% de desempleo a nivel país, es casi un millón de personas que no tienen pega. Eso es dramático para un millón de familias. Cuando usted tiene casi 10% en mujeres, es aún más dramático. Me parece que en esta materia el gobierno no ha tomado las medidas propias de una emergencia laboral”.