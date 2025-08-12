Inhabilitan a juez Daniel Urrutia para revisar causas contra delitos en liceos emblemáticos de Santiago

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió inhabilitar al juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, para revisar causas presentadas por la Municipalidad de Santiago en contra de delitos registrados en liceos emblemáticos.

Esto luego de que el municipio liderado por Mario Desbordes presentara una querella criminal por delitos de incendio, lanzamiento de artefactos incendiarios, desórdenes públicos y lesiones ocurridos en el Internado Nacional Barros Arana y sus alrededores.

Sin embargo, el conflicto comenzó cuando el juez Urrutia declaró inadmisible la querella, argumentando que una municipalidad no podía querellarse por delitos comunes.

La parte querellante alegó que el magistrado había aceptado querellas similares en el pasado bajo otras administraciones municipales, lo que evidenciaría un trato desigual.

La Municipalidad de Santiago también sostuvo que Urrutia mantenía una animadversión personal hacia el actual alcalde, Mario Desbordes, sustentada en una querella previa que el juez interpuso contra él por calumnias, además de publicaciones en redes sociales que reflejarían una postura crítica hacia su gestión.

En su defensa, Urrutia negó cualquier enemistad con la Municipalidad o sus representantes, subrayando que la entidad edilicia y el alcalde son jurídicamente distintos. Explicó que en casos anteriores las querellas fueron admitidas porque la municipalidad era directamente víctima, lo que no ocurría en esta oportunidad.

Tras analizar los antecedentes, la Corte de Apelaciones concluyó que existían elementos suficientes para poner en duda la imparcialidad del juez en esta causa. Esto, considerando los antecedentes de enfrentamientos previos y la evidencia aportada sobre sus opiniones públicas.

Así las cosas, el tribunal acogió la solicitud de recusación, declarando inhabilitado a Urrutia para conocer esta y cualquier otra causa del Séptimo Juzgado de Garantía en que intervenga la Municipalidad de Santiago como parte.