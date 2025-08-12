El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La U de Chile enfrentará este miércoles a Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De cara a dicho encuentro, en ADN Deportes con un ídolo del “Rojo de Avellaneda”, Ricardo Bochini, quien ganó en tres ocasiones la Copa Libertadores.

“La U es un equipo que viene de Libertadores, tuvo una buena Libertadores. Tiene un buen equipo y jugando en Chile va a ser protagonista del partido”, destacó el “Bocha”, que se mostró optimista pese al presente de su equipo, que suma cinco juegos seguidos sin ganar.

“Hoy no está en su mejor momento, pero tiene buenos jugadores y puede armar un equipo que le puede hacer un partido parejo”, planteó Ricardo Bochini, esperanzado en lo hecho el pasado fin de semana, contra River Plate.

“El otro día funcionó mejor con River, tendría que haber ganado. Esa mejora puede ser que le dé más moral para jugar este partido”, aseguró, planteando que no ve favoritos para esta llave.

“No, es una serie pareja. Son dos grandes equipos. La localía a veces tiene que ver. El que la aproveche mejor es el que se puede clasificar”, cerró Ricardo Bochini en ADN Deportes.