;

AUDIO. Leyenda de Independiente anticipa el duelo ante la U: “Es una serie pareja, son dos grandes equipos”

En conversación con ADN Deportes, Ricardo Bochini comentó el choque por Copa Sudamericana.

Carlos Madariaga

A. Jesús

Ricardo Bochini en ADN Deportes

Ricardo Bochini en ADN Deportes

01:23

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La U de Chile enfrentará este miércoles a Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De cara a dicho encuentro, en ADN Deportes con un ídolo del “Rojo de Avellaneda”, Ricardo Bochini, quien ganó en tres ocasiones la Copa Libertadores.

Revisa también:

ADN

“La U es un equipo que viene de Libertadores, tuvo una buena Libertadores. Tiene un buen equipo y jugando en Chile va a ser protagonista del partido”, destacó el “Bocha”, que se mostró optimista pese al presente de su equipo, que suma cinco juegos seguidos sin ganar.

“Hoy no está en su mejor momento, pero tiene buenos jugadores y puede armar un equipo que le puede hacer un partido parejo”, planteó Ricardo Bochini, esperanzado en lo hecho el pasado fin de semana, contra River Plate.

“El otro día funcionó mejor con River, tendría que haber ganado. Esa mejora puede ser que le dé más moral para jugar este partido”, aseguró, planteando que no ve favoritos para esta llave.

No, es una serie pareja. Son dos grandes equipos. La localía a veces tiene que ver. El que la aproveche mejor es el que se puede clasificar”, cerró Ricardo Bochini en ADN Deportes.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad