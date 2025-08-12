Álvarez mueve la pizarra: la formación que prepara la U para recibir a Independiente por Copa Sudamericana

Universidad de Chile intentará dar el primer golpe en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, cuando reciba este miércoles a Independiente de Avellaneda en el partido de ida de la llave en el Estadio Nacional.

A falta de una práctica en el Centro Deportivo Azul, Gustavo Álvarez ya comenzó a definir su formación titular para medirse ante el “Rojo”, donde militan los futbolistas chilenos Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames.

Según información de ADN Deportes, la U volverá a la línea de tres defensores con la inclusión de Nicolás Ramírez. Además, Felipe Salomoni tomará nuevamente el lugar del lesionado Matías Sepúlveda en la banda izquierda.

La otra gran novedad estará en el mediocampo, donde Álvarez optará por dejar en el banco a Marcelo Díaz para adelantar a Israel Poblete, quien estará acompañado de Charles Aránguiz y Javier Altamirano.

Así las cosas, la probable formación de la U para enfrentar a Independiente será con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Felipe Salomoni; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.