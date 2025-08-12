Alerta ambiental en la región Metropolitana para este miércoles: revisa la restricción vehicular y medidas vigentes
No se podrá encender calefactores a leña y se restringirá la circulación de ciertos vehículos.
La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este miércoles 13 de agosto debido a las malas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago.
La medida, recomendada por la Seremi del Medio Ambiente, busca proteger la salud de la población y considera restricciones a fuentes fijas y móviles de contaminación.
Entre ellas, se prohíbe el uso de calefactores a leña y derivados de la madera —excepto pellets— en toda la RM, además de la prohibición de quemas agrícolas hasta el 31 de octubre.
De acuerdo a la Dirección Meteorológica, se espera circulación ciclónica en superficie, dorsal en altura y temperaturas entre 6°C y 24°C, sin probabilidad de advección costera hacia la capital.
Restricción vehicular
- Autos con sello verde (anteriores a septiembre de 2011): patentes terminadas en 0 y 1.
- Autos sin sello verde: patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3.
- Motocicletas: placas finalizadas en 0 y 1.
- Transporte de carga sin sello verde (incluidas camionetas): patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3.
Estas medidas aplican en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, en el perímetro establecido fuera del Anillo Américo Vespucio.