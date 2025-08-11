;

AUDIO. En la UC ya se mentalizan en el clásico ante Colo Colo: “Tenemos que buscar los tres puntos, lo necesitamos”

En conversación con ADN Deportes, Sebastián Arancibia anticipó la visita al Monumental.

Carlos Madariaga

Vicente Gálvez

Sebastián Arancibia en ADN Deportes

Este fin de semana se disputaron las finales de AFUTCOP, uno de los torneos más importantes del fútbol infantil.

En el evento, que cuenta también con el respaldo de la marca de ropa deportiva Nike, estuvo presente el hoy lateral de la UC, Sebastián Arancibia.

En virtud de la regla sub 20, se ha ido consolidando como titular en el elenco cruzado, ya pensando en el siguiente desafío del equipo: el clásico ante Colo Colo, este sábado.

“Lo veo super bien, hemos trabajado bien en la semana. Un clásico se vive diferente, pero veo a mis compañeros comprometidos con el trabajo, confiando en el profe y en nuestras capacidades”, planteó Sebastián Arancibia en diálogo con ADN Deportes, apuntando a la necesidad de obtener un triunfo en el Monumental.

“Sabemos que tenemos que ir a buscar los tres puntos e ir a ganar el clásico, lo necesitamos”, aseguró el defensa de 19 años, que no podrá jugar el partido con Colo Colo pues, ante la suspensión del duelo ante Ñublense, deberá cumplir en Pedreros.

Al margen de aquello, Sebastián Arancibia afrontó también las expectativas ante la postergación de la inauguración del Claro Arena.

Es un sueño para todos, más para mí, que vengo de la cantera, pero lo vivimos con tranquilidad. Cuando llegue el momento, nos tenemos que hacer fuertes, pero ahora nos tenemos que enfocar en el siguiente partido. Después lo que vaya pasando se dará naturalmente”, concluyó en ADN Deportes.

