Revelan imágenes del comercial que Dua Lipa que grabó en Chile y anuncian su estreno para agosto / Andreas Rentz

Hace casi diez meses, la cantante Dua Lipa sorprendió a sus seguidores chilenos al llegar a Chile, no para un concierto, sino para grabar un comercial de perfume para una marca de lujo.

Ahora, finalmente se han liberado las primeras imágenes de la filmación realizada en el desierto de Atacama y en el corazón de Santiago.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Yves Saint Laurent, se compartió un adelanto del esperado comercial con la cantante británica como protagonista.

El post anunciaba: “Último minuto: Dua Lipa está en camino, alimentada por el espíritu de libertad”, acompañado de una cuenta regresiva para el lanzamiento oficial del video publicitario.

El estreno está programado para este viernes 15 de agosto, fecha que emocionó a muchos seguidores, especialmente en Chile.

Pero esta grabación en territorio nacional no será la única ocasión en que Dua Lipa visite Chile durante este año. La cantante llegará para ofrecer dos conciertos, los días 11 y 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

Ampliar

La filmación en Chile y el próximo show en vivo confirman la fuerte conexión que Dua Lipa está consolidando con su público chileno, que espera con ansias ambos eventos.