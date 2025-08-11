;

Revelan imágenes del comercial que Dua Lipa que grabó en Chile y anuncian su estreno para agosto

Yves Saint Laurent revela detalles y adelantos del comercial filmado en tierras chilenas.

Javiera Rivera

Revelan imágenes del comercial que Dua Lipa que grabó en Chile y anuncian su estreno para agosto

Revelan imágenes del comercial que Dua Lipa que grabó en Chile y anuncian su estreno para agosto / Andreas Rentz

Hace casi diez meses, la cantante Dua Lipa sorprendió a sus seguidores chilenos al llegar a Chile, no para un concierto, sino para grabar un comercial de perfume para una marca de lujo.

Ahora, finalmente se han liberado las primeras imágenes de la filmación realizada en el desierto de Atacama y en el corazón de Santiago.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Yves Saint Laurent, se compartió un adelanto del esperado comercial con la cantante británica como protagonista.

Revisa también

ADN

El post anunciaba: “Último minuto: Dua Lipa está en camino, alimentada por el espíritu de libertad”, acompañado de una cuenta regresiva para el lanzamiento oficial del video publicitario.

El estreno está programado para este viernes 15 de agosto, fecha que emocionó a muchos seguidores, especialmente en Chile.

Pero esta grabación en territorio nacional no será la única ocasión en que Dua Lipa visite Chile durante este año. La cantante llegará para ofrecer dos conciertos, los días 11 y 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

ADN

La filmación en Chile y el próximo show en vivo confirman la fuerte conexión que Dua Lipa está consolidando con su público chileno, que espera con ansias ambos eventos.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad