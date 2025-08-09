;

VIDEO. La Araucanía: polémica por show de bailarina en evento municipal por el Día del Niño en Temuco

Estudiantes de diferentes colegios del municipio asistieron a esta controversial celebración.

La celebración del Día del Niño en el Teatro Municipal de Temuco, Región de La Araucanía, terminó envuelta en críticas luego de que uno de los números fuera calificado como “inapropiado” para el público infantil.

El espectáculo, a cargo del artista local “Mago Renato”, se realizó bajo la modalidad de arriendo de sala, lo que, según la Corporación Cultural de Temuco, implica que “el organizador es responsable exclusivo del contenido, guion, elenco y puesta en escena de su espectáculo”.

Pese a ello, la entidad reconoció que hubo coordinación previa con el Departamento de Educación Municipal (DAEM) para ofrecer una función gratuita en horario matinal, dirigida a estudiantes de distintos establecimientos de la comuna.

Fue en esa presentación donde se incluyó una rutina de baile contorsionista interpretada por una actriz, cuyo vestuario generó molestia entre asistentes y apoderados.

En grabaciones difundidas en redes sociales se aprecia a la bailarina realizando su performance con música de rock de fondo.

Las reacciones políticas ante la polémica presentación

Según el director del DAEM, Marcelo Segura, dicho número no fue informado con anterioridad, y aseguró que podría haberse omitido sin afectar el contenido principal del espectáculo. La autoridad confirmó que se envió un reclamo formal a la productora y al propio mago.

La controversia también fue abordada por la concejala de Renovación Nacional, Micaela Becker, quien solicitó explicaciones a Segura y pidió su destitución.

En un comunicado, la Corporación Cultural lamentó que “algunos aspectos del espectáculo no hayan sido acordes al contexto del público presente ni al cuidado que nuestras infancias merecen” y enfatizó que “este tipo de contenido no forma parte de la línea valórica del Teatro Municipal de Temuco ni de la Corporación Cultural de Temuco”.

Además, anunciaron que reforzarán protocolos para revisar previamente el contenido de actividades externas dirigidas a menores.

