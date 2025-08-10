Durante uno de sus recientes conciertos en México, el reggaetonero Maluma interrumpió su presentación para llamar la atención a una mujer que intentaba acercar a un bebé a la tarima.

El cantante colombiano, convertido en padre de su hija París hace pocos meses, detuvo la música al percatarse de la situación y se dirigió directamente a la asistente.

“Hay un bebé, pero señora, yo le voy a decir una cosa. No, no lo traiga, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga. Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Menos? ¿Un año? Un año”, indicó molesto.

Su intervención generó aplausos de miles de personas que se encontraban en el estadio, quienes respaldaron sus palabras. Mientras, el intérprete continuó y cuestionó con dureza la decisión de asistir con un menor a un evento con música a alto volumen.

“¿Usted cree que es buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo”, afirmó el artista.

“La verdad, qué pesar. La verdad, eso es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando así como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ya que soy papá, yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente, ¿vale?”, concluyó.