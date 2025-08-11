;

Mujer de 62 años muere baleada en Conchalí: su cadáver fue encontrado al interior de su casa

Los desconocidos le propinaron más de cinco disparos en el cuerpo.

Cristóbal Álvarez

Mujer de 62 años muere baleada en Conchalí: su cadáver fue encontrado al interior de su casa

Mujer de 62 años muere baleada en Conchalí: su cadáver fue encontrado al interior de su casa / Diego Martin

Durante la madrugada de este lunes, una mujer de 62 años fue encontrada sin vida en su domicilio de la comuna de Conchalí, Región Metropolitana, tras ser baleada.

La víctima, quien vivía con su hijo, fue asesinada a tiros por desconocidos en su hogar, en un hecho que está siendo investigado por la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según los detalles proporcionados por Carabineros, vecinos de la zona alertaron de disparos la noche del domingo, pero no realizaron ninguna denuncia ni salieron al exterior.

El capitán de Carabineros, Milan Provoste, indicó que la víctima no era vista por su hijo desde hacía un tiempo, y que en el lugar del crimen se hallaron al menos seis impactos de bala. “Ninguno de los disparos fue dirigido contra el inmueble”, señaló Provoste.

La Fiscalía ECOH y la PDI trabajan para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este nuevo asesinato.

