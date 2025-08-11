;

Logró escapar, pero murió: conductor es asesinado al frustrar robo de su vehículo en Cerrillos

La víctima pudo llegar hasta Carabineros, donde finalmente falleció a causa de las heridas.

Cristóbal Álvarez

Durante la madrugada de este lunes, un conductor de 40 años perdió la vida tras intentar frustrar un asalto al interior de una estación de servicio en Maipú, Región Metropolitana.

Concretamente, los hechos ocurrieron cuando el chofer y su acompañante cargaban gasolina en un servicentro de Av. Pedro Aguirre Cerda, donde una banda intentó robarles el auto, amenazándolos con armas de fuego.

Tras oponerse al robo, los delincuentes dispararon al conductor y su copiloto, quienes, heridos, trataron de huir del lugar, pero terminaron protagonizando un accidente al chocar contra un poste en su intento de fuga.

Sin embargo, el conductor, gravemente herido, logró llegar hasta una subcomisaría de a comuna de Cerrillos, donde finalmente terminó falleciendo producto de las heridas.

El copiloto, también herido, fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la detención de cuatro personas relacionadas con el asalto, mientras continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del crimen.

