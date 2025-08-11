;

Enviaba MacBook por cargadores de $7 mil: investigan millonaria estafa de trabajador a distribuidor de Apple en Chile

Lo mismo habría ocurrido con varios iPhone 16 Pro, que también fueron etiquetados incorrectamente con precios mucho más bajos.

Cristóbal Álvarez

Enviaba MacBook por cargadores de $7 mil: investigan millonaria estafa de trabajador a distribuidor de Apple en Chile

Enviaba MacBook por cargadores de $7 mil: investigan millonaria estafa de trabajador a distribuidor de Apple en Chile / megaflopp

Un trabajador del centro de distribución de ITEM, el grupo dueño de Quintec y MacOnline, está siendo investigado por una estafa millonaria relacionada con productos Apple.

Según la empresa, el empleado, que realizaba tareas administrativas y logísticas, aprovechó su puesto para estafar a la compañía con decenas de productos.

El fraude consistía en cambiar las etiquetas de productos caros, como MacBook Pro e iPhone 16 Pro, por etiquetas de artículos más baratos. De esta forma, los productos eran enviados a los clientes a precios mucho menores de los que realmente tenían.

Revisa también:

ADN

La estafa fue detectada cuando se notaron irregularidades en los envíos, lo que llevó a la empresa a revisar las cámaras de seguridad. En los videos, se vio al trabajador realizando tareas que no correspondían a su cargo y que violaban los procedimientos de la empresa.

Se robó un MacBook Pro

En uno de los casos expuestos por la empresa, el acusado recibió un notebook en junio, le puso una etiqueta de un cargador y lo envió para su despacho. Entre los productos enviados de esta manera, se encuentra un MacBook Pro que, aunque tenía un valor de $2.949.000, fue enviado con una etiqueta de cargador de solo $6.990.

En ese conteo, lo mismo habría ocurrido con varios iPhone 16 Pro, que también fueron etiquetados incorrectamente con precios mucho más bajos, lo que motivó la presentación de la querella.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad