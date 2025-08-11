Enviaba MacBook por cargadores de $7 mil: investigan millonaria estafa de trabajador a distribuidor de Apple en Chile / megaflopp

Un trabajador del centro de distribución de ITEM, el grupo dueño de Quintec y MacOnline, está siendo investigado por una estafa millonaria relacionada con productos Apple.

Según la empresa, el empleado, que realizaba tareas administrativas y logísticas, aprovechó su puesto para estafar a la compañía con decenas de productos.

El fraude consistía en cambiar las etiquetas de productos caros, como MacBook Pro e iPhone 16 Pro, por etiquetas de artículos más baratos. De esta forma, los productos eran enviados a los clientes a precios mucho menores de los que realmente tenían.

La estafa fue detectada cuando se notaron irregularidades en los envíos, lo que llevó a la empresa a revisar las cámaras de seguridad. En los videos, se vio al trabajador realizando tareas que no correspondían a su cargo y que violaban los procedimientos de la empresa.

Se robó un MacBook Pro

En uno de los casos expuestos por la empresa, el acusado recibió un notebook en junio, le puso una etiqueta de un cargador y lo envió para su despacho. Entre los productos enviados de esta manera, se encuentra un MacBook Pro que, aunque tenía un valor de $2.949.000, fue enviado con una etiqueta de cargador de solo $6.990.

En ese conteo, lo mismo habría ocurrido con varios iPhone 16 Pro, que también fueron etiquetados incorrectamente con precios mucho más bajos, lo que motivó la presentación de la querella.