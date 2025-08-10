;

VIDEO. “No voy a perder 20 millones”: Raquel Argandoña habría estallado en “llanto y gritos” por supuesto robo en avión

La animadora de “Tal Cual” se encontraba a bordo junto a su compañero de conducción José Miguel Viñuela y otros integrantes del equipo de TV+.

Alejandro Basulto

Tal Cual, TV+

Tal Cual, TV+

Un tenso episodio habría vivido Raquel Argandoña durante un viaje aéreo desde Panamá a Santiago, situación que terminó con la animadora abandonando la aeronave antes de despegar.

De acuerdo con información del portal Infama.cl, la conductora de Tal Cual se encontraba regresando de Aruba, donde grabó capítulos especiales junto a José Miguel Viñuela y parte del equipo de TV+, cuando se percató de la supuesta sustracción de su reloj Rolex.

Raquel Argandoña rompió en llanto y gritos al darse cuenta de que ¡le habían robado su Rolex!“, señaló el portal de farándula.

ADN

Además, aseguraron que “según testigos, la situación fue tan tensa que Raquel terminó bajándose del avión, dejando a bordo a José Miguel Viñuela (quien también viajaba con ella) y al resto de los pasajeros. También habría descendido el editor del programa, Paulo Galleguillos para acompañarla”.

El video del momento de rabia de Raquel Argandoña

Horas más tarde, el mismo sitio compartió un registro grabado por un pasajero que presenció el incidente. En el video, se escucha a la animadora exclamar con evidente enojo: “No voy a perder 20 millones… Ladrones”.

Cabe destacar que el viaje desde Aruba hacia Chile incluía una escala en Panamá, momento en que se produjo el altercado.

La noticia ha generado amplio interés en redes y medios de farándula, aunque hasta ahora la animadora no ha realizado declaraciones públicas ni ha emitido comunicados a través de sus plataformas digitales sobre lo ocurrido.

