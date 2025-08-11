;

¿Lloverá en Fiestas Patrias? Esta es la probabilidad que entregan los expertos

Basado en registros históricos, un especialista señala que hay un 24% de chances de lluvia en Santiago durante el 18 y 19 de septiembre.

Martín Neut

Se acerca una de las celebraciones más importantes para Chile, las Fiestas Patrias, que se realizan los días 18 y 19 de septiembre.

Mientras muchas familias planifican sus actividades al aire libre, viajes o vacaciones, la duda sobre el clima se hace presente, sobre todo en Santiago.

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega, explica que aún es temprano para conocer el pronóstico exacto para este año y que aún no es posible descartar las lluvias para las celebraciones.

Sin embargo, basándose en datos históricos, revela que “llueve en una de cada cuatro Fiestas Patrias, tomando solo 18 y 19 de septiembre”. Esto implica que existe un 24% de probabilidad de precipitaciones durante esas fechas en la capital.

El experto aclara que “pronóstico todavía no hay, falta más de un mes para el 18”, pero asegura que “vamos a ir afinando el pronóstico para las Fiestas Patrias, e iremos entregándolo para cuando tengamos novedades”.

