Por fumar dentro del vagón: pasajeros del Metro de Santiago protagonizan violenta pelea que tuvo el servicio suspendido 20 minutos / Captura de pantalla

Un altercado entre pasajeros interrumpió el servicio del Metro de Santiago durante cerca de 20 minutos este fin de semana en la estación Bellas Artes de la Línea 5.

La pelea se originó porque un hombre estaba fumando dentro del vagón, lo que generó la reacción de otro usuario que lo enfrentó a golpes.

El video viralizado en redes sociales muestra el momento en que un pasajero, golpea al hombre que infringía la norma de no fumar en el sistema. La situación provocó molestia entre los usuarios y detuvo temporalmente el funcionamiento del tren.

Adjunto pieza audiovisual de como echan a tierra al pastel 🍰 pic.twitter.com/d4w4nb8vAD — Diego Arratia A. (@arratiadiego_ap) August 11, 2025

Desde Metro de Santiago señalaron a ADN.cl que “es una de las incivilidades que se viven en Metro y que son combatidas a través de campañas de buen pasajero, vía sonorizaciones y campañas en todas las plataformas”.

Agregaron que fumar dentro del tren “no es normal” y que “la gente está violenta y en este caso estaba siendo irrespetuoso con el resto”.

Cabe recalcar que si una persona es sorprendida fumando al interior del Metro, se está arriesgando a tener una multa de hasta $140 mil.