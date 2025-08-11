;

VIDEO. Por fumar dentro del vagón: pasajeros del Metro de Santiago protagonizan violenta pelea que tuvo el servicio suspendido 20 minutos

El conflicto entre usuarios provocó la interrupción temporal del tren en Bellas Artes, mientras Metro enfatiza campañas contra incivilidades dentro del sistema.

Martín Neut

Por fumar dentro del vagón: pasajeros del Metro de Santiago protagonizan violenta pelea que tuvo el servicio suspendido 20 minutos

Por fumar dentro del vagón: pasajeros del Metro de Santiago protagonizan violenta pelea que tuvo el servicio suspendido 20 minutos / Captura de pantalla

Un altercado entre pasajeros interrumpió el servicio del Metro de Santiago durante cerca de 20 minutos este fin de semana en la estación Bellas Artes de la Línea 5.

La pelea se originó porque un hombre estaba fumando dentro del vagón, lo que generó la reacción de otro usuario que lo enfrentó a golpes.

Revisa también:

ADN

El video viralizado en redes sociales muestra el momento en que un pasajero, golpea al hombre que infringía la norma de no fumar en el sistema. La situación provocó molestia entre los usuarios y detuvo temporalmente el funcionamiento del tren.

Desde Metro de Santiago señalaron a ADN.cl que “es una de las incivilidades que se viven en Metro y que son combatidas a través de campañas de buen pasajero, vía sonorizaciones y campañas en todas las plataformas”.

Agregaron que fumar dentro del tren “no es normal” y que “la gente está violenta y en este caso estaba siendo irrespetuoso con el resto”.

Cabe recalcar que si una persona es sorprendida fumando al interior del Metro, se está arriesgando a tener una multa de hasta $140 mil.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad