Las 3 mentiras más usadas por estafadores para robar a adultos mayores

En los últimos años, los adultos mayores se han convertido en uno de los grupos más vulnerables frente a estafas.

Según reportes recientes de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los fraudes contra personas mayores de 60 años han aumentado considerablemente.

Los delincuentes aprovechan el miedo, la confusión y la soledad que pueden experimentar estas personas para manipularlas y lograr que entreguen grandes sumas de dinero.

Cuidado con estas tres mentiras:

1. Suplantar a empleados de bancos o empresas reconocidas

Una estrategia habitual consiste en hacerse pasar por representantes de bancos o compañías famosas. El estafador se comunica mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto.

Con un tono alarmante, advierten sobre compras o transferencias no autorizadas y presionan para que la persona actúe rápidamente. En este estado de urgencia, muchas víctimas siguen las instrucciones sin cuestionar.

2. Amenazar con problemas legales falsos

Otra mentira común es decir que la persona está involucrada en un delito grave. Los impostores fingen ser funcionarios de organismos oficiales y aseguran que los datos personales o el número de Seguro Social de la víctima han sido usados en actividades ilegales.

Esta táctica busca generar miedo para que la víctima coopere. Bajo esta presión, muchos adultos mayores acceden a mover su dinero a “cuentas seguras” o compartir información sensible.

3. Enviar falsas alertas de seguridad informática

Cada vez más frecuente, esta estafa se basa en mensajes o ventanas emergentes que advierten sobre un supuesto hackeo o amenaza en la computadora. El aviso incluye un número de teléfono o instrucciones para pedir ayuda.

Los estafadores guían paso a paso a la persona para “proteger” sus datos, pero en realidad buscan robar información o hacer que transfiera dinero. A menudo, aseguran que forman parte de una investigación para capturar a delincuentes.

¿Cómo protegerse?

La FTC recomienda desconfiar de cualquier comunicación inesperada que solicite pagos, transferencias o datos personales. Siempre es fundamental verificar la información con la entidad involucrada.

Además, es importante consultar con familiares, amigos o personas de confianza antes de tomar cualquier decisión. Las instituciones legítimas nunca exigirán que se transfiera dinero ni amenazarán con arrestos.