Es información falsa: WhatsApp aclara rumores sobre alteración de la privacidad de los chats grupales

En los últimos días, ha circulado una cadena de mensajes que alerta a los usuarios de WhatsApp sobre un supuesto uso de sus chats grupales para entrenar la inteligencia artificial (IA) de Meta.

Sin embargo, esta información es falsa. La aplicación asegura que las conversaciones privadas, incluyendo los grupos, no son utilizadas para este fin. La privacidad sigue siendo una prioridad.

En abril de 2025, WhatsApp introdujo una función llamada Privacidad avanzada del chat, disponible en ciertos países, para proteger mejor los mensajes en grupos.

Cuando esta opción está activada, impide que otros participantes exporten chats, descarguen archivosl automáticamente o usen el contenido para funciones relacionadas con la IA.

Además, todos los mensajes de WhatsApp cuentan con cifrado de extremo a extremo. Esto significa que ni siquiera Meta puede leer lo que se conversa.

La función Meta AI, que llegó a Europa en marzo de 2025, es completamente opcional. Para usarla, el usuario debe iniciar un chat con la asistente virtual o mencionarla directamente con “@Meta AI”.

Solo en esos casos la IA puede leer los mensajes, siempre con el consentimiento explícito del usuario. Las conversaciones personales siguen siendo privadas y seguras.

Este desarrollo busca ofrecer nuevas herramientas, sin poner en riesgo la confidencialidad que WhatsApp garantiza desde hace años.