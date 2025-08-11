La Florida impulsa la identificación tecnológica de mascotas con collares inteligentes

En la comuna de La Florida dieron un importante paso en la tenencia responsable de mascotas, masificando e impulsando el cuidado de aquellos seres que acompañan a las familias de una forma muy especial.

Bajo este marco de concientización se lanzó el proyecto CO.RA.GE, el cual está basado en la entrega de dispositivos con datos e información esencial sobre los humanos responsables.

La campaña se inició con la entrega gratuita de 200 dispositivos colgantes tipo collar, dotados de código QR y tecnología NFC, a través de inscripción previa.

Estos colgantes permiten que, al ser escaneados o acercados al celular, se acceda automáticamente vía WhatsApp a una ficha con datos esenciales mientras este recibe en tiempo real la ubicación captada.

La comuna impulsa esta estrategia tecnológica inusual considerando que registra la mayor cantidad de perros inscritos en el país y ocupa el tercer lugar a nivel nacional en gatos.

Objetivos y alianzas estratégicas

La iniciativa nace de un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de La Florida, su Corporación de Fomento, MasterCat y la Fundación Vida de Gatos, con la finalidad de favorecer el cuidado y seguridad de los animales a través de un mecanismo digital simple y efectivo.

El alcalde, Daniel Reyes, comenzó diciendo que “tener una mascota es una alegría, pero también una gran responsabilidad”.

“Por eso desarrollamos un dispositivo que cualquier persona puede usar para encontrar a una mascota perdida y, lo más importante, ubicar a su dueño incluso en casos de maltrato animal”, precisó.

“Todos usamos WhatsApp, incluso nuestros adultos mayores, y quisimos aprovechar esa cercanía para poner la tecnología al servicio de nuestros vecinos y sus animales”. complementó.

Funcionamiento

Escaneo intuitivo : Quien encuentre la mascota solo necesita escanear el QR o acercar su teléfono con NFC al colgante, sin descargar ninguna aplicación.

: Quien encuentre la mascota solo necesita escanear el QR o acercar su teléfono con NFC al colgante, sin descargar ninguna aplicación. Ficha en WhatsApp : Inmediatamente aparece la información del animal y los datos del responsable, mientras el dueño recibe la ubicación en tiempo real.

: Inmediatamente aparece la información del animal y los datos del responsable, mientras el dueño recibe la ubicación en tiempo real. Ventajas clave: acceso inmediato a información veterinaria y contacto del dueño, además de geolocalización mediante el GPS del dispositivo que escanea el collar.

Después de esta primera entrega de 200 collares, la Municipalidad se plantea como objetivo repartir hasta 5.000 dispositivos durante lo que queda de 2025.