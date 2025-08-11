El origen desconocido de Barbie: nació a partir de un cómic para adultos

Antes de convertirse en la muñeca más vendida del planeta, Barbie tuvo una inspiración muy distinta a la imagen infantil que hoy conocemos.

Su diseño original se basó en Lilli, un personaje alemán de historieta con humor picante y estética de pin-up, creado a principios de los años 50 para un público exclusivamente adulto.

Lilli, la caricatura que rompió esquemas

En 1952, el dibujante Reinhard Beuthien presentó a Lilli en el diario Bild. Rubia, con una figura voluptuosa y diálogos llenos de insinuaciones, el personaje era retratado como una mujer segura de sí misma.

Su éxito entre los lectores llevó a que en 1953 se fabricara una muñeca inspirada en ella, pensada como regalo para hombres y vendida en lugares como bares y quioscos.

Con el tiempo, Lilli comenzó a tener versiones con distintos atuendos y accesorios, atrayendo también a mujeres que veían en ella un símbolo de independencia y estilo.

En 1956, la empresaria Ruth Handler, cofundadora de Mattel, encontró una muñeca Lilli en una tienda de Suiza durante un viaje. Sorprendida por su diseño, compró varias y las llevó a Estados Unidos.

Poco después adquirió los derechos y transformó la figura: suavizó su imagen, adaptó su vestimenta y le dio un nombre nuevo inspirado en su hija, Barbara.

Así, en 1959, nació Barbie, una muñeca pensada para niñas, con un estilo glamuroso que pronto se convirtió en un éxito mundial.

El cambio de Lilli a Barbie marcó un giro radical en su propósito, pero dejó claro que la inspiración detrás de un éxito mundial puede venir de los lugares más inesperados.