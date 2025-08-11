Ewan McGregor es claro ante los rumores sobre su regreso como Obi-Wan Kenobi en “Ahsoka”

Star Wars, una de las franquicias más populares de la industria cinematográfica, con millones de fanáticos en todo el mundo, continúa expandiéndose en diferentes direcciones.

Junto a las películas de la saga principal, los spon-offs y las diversas series, aún hay mucho más por delante, ya sea con nuevos lanzamientos o la continuación de títulos ya conocidos.

En esta línea, uno de los proyectos que más llama la atención y mantiene expectante a los fanáticos es la segunda temporada de Ahsoka.

El programa protagonizado por Rosario Dawson llegó cargado de nostalgia, retomando historias muy interesantes y retomando el rubro de queridos personajes, incluso con muchos de ellos debutando en live-action.

Con el pasar del tiempo se han ido revelando diversas actualizaciones sobre la continuación de la serie, pero durante los últimos días comenzó a circular un rumor que no dejó indiferente a nadie.

Según trascendió en fuentes extraoficiales, Ewan McGregor volvería como Obi-Wan Kenobi para los nuevos episodios de Ahsoka.

El actor aclara las dudas

Luego de que esa información (sin confirmar) se viralizara ampliamente, fue el propio actor quien salió al paso para aclarar los rumores y desmentir las especulaciones.

Durante su participación en el Fan Expo Boston, Ewan comentó que su esposa, Mary Elizabeth Winstead (quien interpreta a Hera Syndulla) estaba filmando la segunda temporada.

De alguna forma, a partir de esto surgieron titulares asegurando que el intérprete volvería a encarnar a Kenobi en la producción.

“Bueno, ella sí está filmando. Yo acabo de terminar una obra de teatro, así que estoy en casa con nuestro hijo, que tiene cuatro años, y lo llevo a la escuela y todo eso”, fue parte de lo que dijo.

“Y luego estoy, ya saben, dando vueltas por la casa y recibo una videollamada. Olvido que ella va a estar verde. Aparece en la pantalla y digo: ‘Oh, Dios mío, ah, sí’. Muchas veces está en su tráiler sin todo el accesorio de la cabeza, pero está verde”, relató sobre las anécdotas personales.

A pesar de que muchos medios y cuentas en redes sociales aseguraban que tendríamos de regreso a Obi-Wan en los recuerdos de Ahsoka, lo cierto es que no hay nada confirmado.