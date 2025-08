EA Sports FC 26 revoluciona Ultimate Team con nuevos formatos, eventos en vivo y ajustes competitivos

Cada vez falta menos para el lanzamiento del EA Soprts FC 26, uno de los videojuegos más populares y que goza de importantes números de venta.

Se trata del simulador de fútbol, antes conocido como FIFA, dominante en el género de deportes, con millones de fanáticos en todo el mundo.

Dentro de todo lo que nos ofrece, uno de los modos más aclamados por los fans es el Ultimate Team (UT), que año a año llega con interesantes novedades.

Para esta oportunidad, desde Electronic Arts apostaron por una reforma profunda, velando por actualizar los formatos, los ajustes y sumando otras opciones.

Una de las principales incorporaciones es el llamado Competitive Gameplay, un conjunto de ajustes exclusivos para modos como UT y Clubs que prometen mejorar la consistencia y el control en el terreno de juego.

EA promete una mayor respuesta en los controles, menos rebotes aleatorios, mejor gestión de energía y precisión incluso en toques realizados un frame antes de recibir el balón.

Junto con esto, se inaugura el 'Event Hub‘, un nuevo centro desde donde se accederá a los Live Events, competiciones temporales con reglas temáticas que ofrecerán variedad semanal.

En este apartado se podrán exigir plantillas con jugadores de una liga o nacionalidad específica, o incorporar modos como Max Chemistry, No Rules o First to X Goals. Todo estará centralizado y las recompensas podrán verse sin necesidad de navegar por múltiples menús.

También regresan los torneos con eliminación directa, ahora disponibles en momentos específicos de la temporada.

Pero el gran debut es el de los Gauntlets, un nuevo formato por rondas donde cada partido debe jugarse con una plantilla distinta, incluyendo suplentes.

Este modo, pensado para desafiar la creatividad táctica, se actualizará cada dos semanas con nuevos desafíos.

Otro de los grandes cambios es la renovación del sistema competitivo. Los Playoffs desaparecen, y ahora la clasificación a Champions se hará directamente desde Rivals.

Se incorporan los Bounties, desafíos aleatorios durante el partido que otorgan recompensas como sobres, monedas o puntos.

Además, se suman los Limited Checkpoints, que permitirán descender de división tras varias derrotas, evitando estancamientos. Para jugadores fuera del top competitivo, nace Challengers, un modo paralelo con su propia progresión y premios.

En cuanto a resultados, EA implementará un nuevo sistema que permite otorgar la victoria al jugador que permanezca en cancha si el rival abandona en empate bajo ciertas condiciones, como una roja directa o un penal concedido. También habrá penalizaciones para quienes se desconecten con frecuencia en modos como UT Rush.

Por primera vez se podrán repetir evoluciones en distintos jugadores si cumplen los requisitos. Además, debutan las evoluciones para porteros y se introduce el cosmetic stacking, que permite acumular mejoras visuales sin eliminar otras.

Por último, los usuarios de PS5 y Xbox Series X|S podrán registrarse directamente desde UT para competir en torneos oficiales de FC Pro, con rankings regionales y acceso a eventos del circuito competitivo profesional.

Con estos cambios, EA busca que Ultimate Team sea más variado, justo y desafiante, al mismo tiempo que mejora la accesibilidad y fomenta la creatividad en las plantillas.

La propuesta de FC 26 apunta no solo a mantener el liderazgo del modo, sino a darle una nueva vida a cada partido.