NBA 2K26 llega con mayor realismo de la mano de PlayStation 5: conoce la nueva experiencia visual del juego

Cada vez falta menos para el lanzamiento del NBA 2K26, la nueva entrega de una de las sagas deportivas más populares en el mundo de los videojuegos.

Para esta edición se promete un upgrade considerable a modo general, aunque con un foco especial en la experiencia visual de la mano de PlayStation 5.

Visual Concepts ha implementado una serie de mejoras técnicas y visuales que buscan capturar la autenticidad de la NBA como nunca antes, especialmente en PS5.

Uno de los aspectos más destacados de esta entrega es la fidelidad gráfica. Gracias a un nuevo sistema de sombreado, los jugadores lucen mucho más realistas.

El sudor, las texturas de la piel, los uniformes e incluso las costuras de los nombres en las camisetas se representan con precisión. Cada regate, choque o falta se siente más físico, añadiendo una capa de desgaste natural durante el desarrollo de un partido.

La iluminación también fue rediseñada para intensificar el brillo de los focos y mejorar la corrección de color. Esto, combinado con nuevos shaders de piso, hace que las canchas brillen y reflejen la luz de forma más viva.

Los detalles no se detienen en la cancha. La ambientación de cada estadio ha sido reconstruida para reflejar rituales auténticos previos al partido, espectáculos de luces, pirotecnia y hasta neblina que se disipa con el inicio del juego.

Los espectadores reaccionan al ritmo del partido con entusiasmo y ahora portan accesorios como toallas, dedos de espuma o incluso pollos de goma en partidos especiales.

Además, las pulseras LED que usan se sincronizan con momentos clave del juego, creando espectáculos visuales durante presentaciones o jugadas destacadas.

“Durante los descansos en la acción, nuevos artistas y entretenimiento tomarán la palabra. Desde mascotas en bicicletas de bolsillo hasta bailes coreografiados y mucho más”, detallan desde el equipo desarrollador.

“Nunca habrá un momento aburrido. Se tocarán versiones completamente nuevas de los himnos nacionales de Estados Unidos y Canadá antes del inicio del partido”, añaden.

Por otra parte, el equipo de transmisión regresa con voces icónicas como Kevin Harlan, Greg Anthony, Stan Van Gundy y Shams Charania, a los que se suma el reconocido analista Tim Legler.

“Conocido por su alto coeficiente intelectual de baloncesto y su profundo conocimiento de las X y las O, Tim Legler está presente en el partido para ofrecer análisis y análisis de baloncesto”, explicaron desde el estudio.

También se suman locutores de estadio reales y nuevos comentarios en español, chino y otros idiomas. El tono de los comentaristas cambia de manera dinámica en partidos ajustados, reflejando la intensidad del momento.

NBA 2K26 incluye además una integración completa de la Copa NBA, con overlays informativos, música temática y repeticiones en cámara de matriz que permiten revivir las jugadas más importantes en 360 grados.

Los premios de temporada también se celebran en cancha: “Tu trofeo se te entregará en tu primer partido local después de ganar el premio. Si ganaste más de un premio, incluso los verás presentados juntos”.

Con estas mejoras, NBA 2K26 se consolida no solo como una simulación deportiva, sino como un espectáculo completo donde cada jugada, estadio y detalle visual contribuyen a una experiencia que se siente tan real como el deporte mismo.