;

IMÁGENES. NBA 2K26 llega con mayor realismo de la mano de PlayStation 5: conoce la nueva experiencia visual del juego

Además, el título llegará con nuevas capturas, voces, interacciones y espectáculos durante los descansos.

José Campillay

NBA 2K26 llega con mayor realismo de la mano de PlayStation 5: conoce la nueva experiencia visual del juego

Cada vez falta menos para el lanzamiento del NBA 2K26, la nueva entrega de una de las sagas deportivas más populares en el mundo de los videojuegos.

Para esta edición se promete un upgrade considerable a modo general, aunque con un foco especial en la experiencia visual de la mano de PlayStation 5.

Visual Concepts ha implementado una serie de mejoras técnicas y visuales que buscan capturar la autenticidad de la NBA como nunca antes, especialmente en PS5.

Uno de los aspectos más destacados de esta entrega es la fidelidad gráfica. Gracias a un nuevo sistema de sombreado, los jugadores lucen mucho más realistas.

Revisa también:

ADN

El sudor, las texturas de la piel, los uniformes e incluso las costuras de los nombres en las camisetas se representan con precisión. Cada regate, choque o falta se siente más físico, añadiendo una capa de desgaste natural durante el desarrollo de un partido.

La iluminación también fue rediseñada para intensificar el brillo de los focos y mejorar la corrección de color. Esto, combinado con nuevos shaders de piso, hace que las canchas brillen y reflejen la luz de forma más viva.

Los detalles no se detienen en la cancha. La ambientación de cada estadio ha sido reconstruida para reflejar rituales auténticos previos al partido, espectáculos de luces, pirotecnia y hasta neblina que se disipa con el inicio del juego.

Los espectadores reaccionan al ritmo del partido con entusiasmo y ahora portan accesorios como toallas, dedos de espuma o incluso pollos de goma en partidos especiales.

ADN

Además, las pulseras LED que usan se sincronizan con momentos clave del juego, creando espectáculos visuales durante presentaciones o jugadas destacadas.

“Durante los descansos en la acción, nuevos artistas y entretenimiento tomarán la palabra. Desde mascotas en bicicletas de bolsillo hasta bailes coreografiados y mucho más”, detallan desde el equipo desarrollador.

Nunca habrá un momento aburrido. Se tocarán versiones completamente nuevas de los himnos nacionales de Estados Unidos y Canadá antes del inicio del partido”, añaden.

Por otra parte, el equipo de transmisión regresa con voces icónicas como Kevin Harlan, Greg Anthony, Stan Van Gundy y Shams Charania, a los que se suma el reconocido analista Tim Legler.

“Conocido por su alto coeficiente intelectual de baloncesto y su profundo conocimiento de las X y las O, Tim Legler está presente en el partido para ofrecer análisis y análisis de baloncesto”, explicaron desde el estudio.

ADN

También se suman locutores de estadio reales y nuevos comentarios en español, chino y otros idiomas. El tono de los comentaristas cambia de manera dinámica en partidos ajustados, reflejando la intensidad del momento.

NBA 2K26 incluye además una integración completa de la Copa NBA, con overlays informativos, música temática y repeticiones en cámara de matriz que permiten revivir las jugadas más importantes en 360 grados.

Los premios de temporada también se celebran en cancha: “Tu trofeo se te entregará en tu primer partido local después de ganar el premio. Si ganaste más de un premio, incluso los verás presentados juntos”.

Con estas mejoras, NBA 2K26 se consolida no solo como una simulación deportiva, sino como un espectáculo completo donde cada jugada, estadio y detalle visual contribuyen a una experiencia que se siente tan real como el deporte mismo.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad