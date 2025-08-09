;

Reactivan alerta meteorológica por lluvias con isoterma alta en 3 regiones de Chile

Este evento podría provocar crecidas de ríos y deslizamientos en sectores cordilleranos.

La Dirección Meteorológica de Chile activó nuevamente su Sistema de Alerta por un evento de precipitaciones que se desarrollará entre el domingo 10 y el martes 12 de agosto.

El organismo advierte que se trata de lluvias con intensidad de normal a moderada, acompañadas de isoterma cero alta, lo que puede aumentar el riesgo de deslizamientos y crecidas de ríos en zonas cordilleranas.

El nivel “aviso” en esta alerta indica que el evento, aunque de severidad moderada, puede generar situaciones peligrosas si no se toman precauciones. Se espera que las lluvias comiencen el domingo hasta el cierre de la jornada del martes.

Las precipitaciones estimadas para cada región son:

  • La Araucanía: 40-70 mm en la cordillera el lunes 11.
  • Los Ríos: 30-50 mm en cordillera costa el domingo y lunes; 40-70 mm en cordillera.
  • Los Lagos: lluvias de 30-70 mm en precordillera, costa y cordillera, con hasta 10 cm de nieve en la cordillera austral.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a estar atentos a los canales oficiales. La Dirección Meteorológica mantiene disponible toda la información en su página web.

