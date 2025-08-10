En el reciente estreno de Only Friends, el periodista José Antonio Neme abrió su corazón al relatar una experiencia de su infancia que marcó su vida, especialmente con relación a su sexualidad y al contexto social que se vivía entonces.

“Yo crecí en un Chile muy distinto al de hoy día. Y yo, que soy ya un hombre mayor, veo con mucha alegría la libertad con la que crecen hoy día los chicos”, expresó durante la conversación.

Añadió que, “yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y veo que hoy día hay una exploración sexual con mucho menos temor, mucho más confiados... Hay desafíos, por cierto, y la gente que son papás, pucha, entregar herramientas de desarrollo cuando hay tantos elementos sobre la mesa, evidentemente es más difícil”.

En su relato, el conductor de Mucho Gusto volvió a su niñez: “Cuando mi papá trabajaba en Canal 13, nosotros muchas veces íbamos a buscarlo a él con mi mamá, cuando niño, no sé, unos 10 años, 11 años, ya bien consciente de mi homosexualidad, porque yo lo reconocí, exploré y traté de administrar desde muy chico”.

“Íbamos en el auto (...) Tipo 9 o 10 de la noche, y luego salíamos por Santa María hacia el oriente, y uno ahí pasaba por El Fausto, primera discoteca gay, icónica, en plena dictadura. Un tremendo trabajo se hizo ahí, de resistencia”, complementó.

La frase de su papá que le afectó

Ese lugar le trajo un momento que lo marcó: “Pasábamos y estaba lleno de autos, evidentemente, y las luces de la casa, en fin, y mi papá le decía a mi mamá, ‘mira, ese es un lugar que dicen que van puros degenerados, maricones’”.

Luego, confesó: “Y yo recuerdo haber estado en la parte de atrás del auto, te juro por Dios que me está mirando, y se me apretaba el estómago. Porque yo, pude haber tenido 12 años, 13, con toda la confusión mental que uno tiene”.

“No estoy culpando a mi papá, por favor. Entonces, tengo esos recuerdos de esa etapa en mi vida. Pero nunca fui de ocultar nada, traté de administrarlo madurez en la medida de lo posible, nunca me ha atormentado, para nada”, aclaró enseguida.

“Pero, obviamente, yo reconozco que era otro país, era otro mundo en general. Era de verdad todo muy oculto, era muy vergonzoso”, concluyó.