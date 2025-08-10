;

¿Han visto a Luis Jiménez besarse con Disley Ramos? Coté López respondió si sus hijos ven “Mundos Opuestos 3″

Además, en la ocasión, la modelo y empresaria confesó que le tienta volver a la televisión chilena tras haber sido contactada para ser parte de un nuevo programa de Chilevisión.

En medio de las especulaciones sobre su vida personal y profesional, Coté López decidió responder a sus seguidores en redes sociales sobre un tema que genera gran curiosidad: si sus hijos ven a su padre, Luis Jiménez, en el reality Mundos Opuestos 3.

El exfutbolista, participante del encierro de Canal 13, ha mostrado una relación cada vez más cercana con Disley Ramos, con quien continúa su romance fuera de las cámaras, según reportes que señalan que ambos siguen muy enamorados.

Frente a las consultas, la influencer respondió sin filtro: “No, nadie... Se acuestan antes, y la verdad no es el tipo de contenido que les gusta ver. Son más de series de zombies, anime, etc. Ni siquiera por su papá lo verían”.

¿Volverá Coté López a la televisión chilena?

Además de hablar sobre este tema familiar, la empresaria también se refirió a la televisión, un medio al que fue reacia durante años, pero que en el último tiempo ha vuelto a frecuentar con participaciones en espacios como Podemos Hablar y Only Friends.

En la industria televisiva su nombre ha comenzado a sonar con fuerza. De acuerdo con información publicada por Fotech.cl, la modelo estaría en conversaciones con Chilevisión para integrarse a la nueva temporada de Fiebre de Baile.

Sobre esto, una seguidora le sugirió directamente aceptar la propuesta del canal y convertirse así en jurado de su nuevo programa.

Al respecto, Coté López respondió: “Primera vez que logran tentarme, debo reconocerlo, pero tengo que pensarlo bien. Son tres veces a la semana por cuatro meses en vivo... Quedaría muy atada. Y a mí me gusta viajar, entonces no sé. Me tomaré unos días para pensarlo y les cuento”.

