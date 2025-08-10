PDI encuentra arma de la policía argentina durante operativo contra el crimen organizado en Santiago

Un sorprendente hallazgo realizaron detectives de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Centro de la PDI, quienes durante dos operativos en Santiago contra el crimen organizado encontraron un arma de fuego con la inscripción de la Policía Federal de Argentina.

A través del sistema internacional coordinado entre las policías, fue posible detectar que esta arma tenía encargo por robo en el país vecino.

En este operativo también se incautaron 8 armas de fuego, más de mil cartuchos, 1 chaleco antibalas, 17 celulares y 1 vehículo junto a joyas de oro macizo que usaban los integrantes del grupo.

Mientras que en el otro operativo de la PDI, la Brigada Antinarcóticos Sur encontró un fusil de guerra y 238 kilos de droga, distribuidas entre cocaína base, clorhidrato de cocaína y cannabis, además de un fusil semiautomático.

Gracias a esta acción policial, se detuvo a 15 personas en total, todas de nacionalidad chilena y con amplio prontuario policial por delitos como tráfico de drogas, homicidio, hurto y cuasidelito de lesiones.

El prefecto Jose Contreras, de la Prefectura con el Crimen Organizado Centro, resaltó que en ambos operativos “se percibe un alto poder de fuego que impacta directamente en las poblaciones más vulnerables, afectando a las personas con la violencia extrema que usan las asociaciones para intimidar en los territorios que operan”.