Doble accidente en San Vicente de Tagua Tagua deja una persona muerta y un carabinero gravemente herido

Un doble accidente de tránsito se registró este domingo en el sector de Camino a Zúñiga, en San Vicente de Tagua Tagua, lo cual dejó un muerto y un carabinero gravemente herido.

Todo comenzó cuando un furgón y un vehículo menor protagonizaron una colisión de alta energía, hecho que decantó en que una persona quedara atrapada, la cual a pesar de ser rescatada por Bomberos, falleció en el lugar.

Momentos después, un tercer automóvil, cuyo conductor iba en estado de ebriedad, impactó a los vehículos involucrados en el primer choque, atropellando a un carabinero que resultó gravemente herido.

Más antecedentes los entregó el mayor Cristián Seguel, comisario de la Sexta Comisaría de San Vicente. “Dos vehículos menores chocaron en el sector de Camino a Zúñiga, donde fallece uno de los dos conductores involucrados”, señaló.

“No obstante, mientras personal de Carabineros se encontraba adoptando el procedimiento en el lugar, uno de los carabineros es embestido por un tercer vehículo, resultando con una lesión grave”, agregó.

Producto de sus heridas, el funcionario policial fue trasladado al hospital institucional de Carabineros, con fracturas en su nariz y en una de sus rodillas, encontrándose fuera de peligro.

Además, se pudo constatar que el conductor del tercer vehículo manejaba en estado de ebriedad, con 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, siendo puesto a disposición del Ministerio Público.