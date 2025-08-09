La Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI realizó un histórico decomiso de una nueva droga en Chile, la cual era transportada por una mujer.

Según información policial, la mujer viajaba desde España a territorio nacional portando más de 6 kilos de MDMA y de otra sustancia conocida como 3-Brommometcatinona, adosados en su cuerpo.

El destino era su comercialización en diversas comunas de la Región Metropolitana.

El fiscal Daniel Contreras, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, detalló que la mujer que transportaba estas sustancias ilícitas es de nacionalidad chilena. “Ella lo traía en fajas y en su equipaje de mano”, señaló.

“Afortunadamente, gracias a la Policía de Investigaciones, esta mujer se encuentra en prisión preventiva y seguiremos investigando las distintas aristas que podría traer esta investigación", agregó.

De acuerdo al proceso investigativo y el perfilamiento de esta imputada, el equipo de Detectives incautó 2.983,3 grs de MDMA y 3.323,2 grs de 3-Bromometcatinona.

La metcatinona es un derivado metilado de la catinona que produce efectos estimulantes del sistema nervioso central similares a las de las anfetaminas, y que es primera vez que se detecta en el principal terminal aéreo del país.