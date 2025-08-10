“Mi mamá se preocupó”: Exfigura de CHV y TV+ culpa a Daniela Aránguiz de su salida de la TV chilena

Durante una conversación en el pódcast Juzgamos y nos Funamos, conducido por Danilo 21, la periodista María Paz Arancibia entregó detalles inéditos sobre su paso por Sígueme de TV+, responsabilizando a Daniela Aránguiz de su salida del espacio.

“Terminé yéndome, terminé saliendo antes del tiempo pactado, entonces creo que ya eso dice mucho. Y la razón principal, que se la planté en ese momento al director del programa, Mauro Caro, era que se debía proteger mi salud mental”, expresó.

Sobre el ambiente laboral, indicó: “Esa mala onda, esa animosidad, que la gente se daba cuenta, y obviamente yo también (...) En ningún momento nadie actuó de manera distinta (...) En ningún momento sentí que alguien me dio el respaldo en situaciones que claramente ameritaban”.

El relato incluyó referencias a tensiones con varios integrantes del panel, aunque hizo hincapié en su experiencia con la exintegrante de Mekano. “Me mató el primer día”, expresó, acerca de los cuestionamientos de Daniela Aránguiz por mantener una cuenta en Arsmate.

Los ataques de Daniela Aránguiz impactaron en la familia de María Paz Arancibia

La exreportera de CHV también señaló que “yo pude, y pienso un poquito más, que con un par de argumentos la mataba. Pero yo creo que, las salidas con humor de repente pueden bajar la tensión del momento, y yo preferí jugarme esa carta. Cuando ella entró hacia mí con esa mala onda, responderle ‘ay, no pasa nada, abracémonos todos’”.

“Ella iba derechamente con un prejuicio, con un juicio de valor. Y con palabras y términos hirientes. Entonces eso ya es otra cosa (...) Yo creo que no estaba preparada para esa bienvenida”, complementó.

El impacto llegó a su entorno más personal: “Toda mi familia mucha simpatía no le tienen… Mi abuela me da mucha risa, porque me decía: ‘ay, es que yo no soporto a esa mujer, no, pero no es por lo que te está pasando a ti, esto es de antes, yo no la puedo ver’”.

“Mi mamá también se preocupó, pero yo los tranquilizaba todo el tiempo”, cerró.