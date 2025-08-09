Llegaron más de 20 mil personas: Emilia Mernes se emociona hasta las lágrimas durante su presentación en Chile

La cantante argentina Emilia Mernes reunió a fanáticos de todas las edades durante la noche de este sábado en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde más de 20 mil asistentes corearon sus canciones y le entregaron una ovación que la hizo conmoverse hasta las lágrimas.

Su repertorio incluyó éxitos como Exclusive.mp3, Cuatro veinte y Ojitos_verdes.mp3, interpretados en el marco de su nueva visita a Chile. En medio del espectáculo, sorprendió a sus fanáticos cantando junto al chileno Polimá Westcoast.

Horas antes del concierto, la artista del género urbano conversó con la radio Los40, donde expresó su aprecio por el país y el cariño que recibe cada vez que lo visita.

“Cada vez que vengo a Chile me sorprendo. Me voy con el corazón muy lleno”, señaló. Luego, al recordar la cálida bienvenida que le dieron sus fans en el aeropuerto, añadió: “Les dan regalos hasta al equipo. Son muy detallistas. Me encanta”.

La cantante también destacó que nuestro país es una parada fija en sus giras: “Cada vez que armamos con el equipo y pensamos en los lugares que vamos a ir en el tour siempre tenemos en cuenta Chile, siempre es de los primeros lugares que pensamos en venir, por el recibimiento y por el amor”.

Registros del concierto de Emilia Mernes en Chile