Kast y Jara lideran preferencias presidenciales, mientras que Matthei supera a Parisi, según Cadem

La candidata de Chile Vamos supera mínimamente al líder del PDG.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Este domingo se dio a conocer una nueva encuesta Cadem respecto a las preferencias presidenciales de la ciudadanía, la cual trajo consigo varias sorpresas.

Según el estudio, un 39% de los encuestados cree que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile, aumentando en 8 puntos respecto a la última encuesta (31%).

En segundo lugar le sigue Jeannette Jara, con un 25%, aunque a diferencia de la última entrega, su cifra de adhesión disminuyó en 1% (26% en julio).

Matthei supera a Parisi

Asimismo, el sondeo muestra como la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se quedó con el tercer lugar con un 8%, superando a Franco Parisi, quien logró 7%.

Sin embargo, estas cifras son de preocupación para la candidatura de Matthei, puesto que se encuentra bastante lejos de Kast y Jara, ratificando la baja que su campaña ha tenido en las últimas semanas.

Finalmente, y en una hipotética segunda vuelta, la encuesta Cadem arroja que en todos los escenarios, Jeannete Jara perdería en los comicios, ya sea que avance Kast (48% vs. 36%), Matthei (46% vs. 37%) o Parisi (39% vs. 36%).

