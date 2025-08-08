Presidenta de la CPC por incorporación de Juan Sutil a comando de Matthei: “En el empresariado hay diversidad de opiniones”

La presidenta de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, presentó las principales propuestas del gremio para reactivar la economía nacional, en medio de un año marcado por la carrera presidencial y el debate sobre el rol del empresariado en política.

Jiménez explicó que el objetivo es aportar al diálogo público con iniciativas concretas. “Aprovechando este año electoral quisimos retribuir desde el mundo empresarial a este debate, poniendo sobre la mesa ideas que efectivamente vuelvan a mover la aguja y crecer al ritmo que el país lo necesita”, afirmó.

Las 50 medidas elaboradas por la CPC abarcan áreas como reformas tributarias, generación de empleo, atracción de inversiones, fortalecimiento de infraestructura y mejoras en el mercado de capitales. Según la dirigente, ya se han agendado reuniones con los tres principales candidatos presidenciales, que comenzarán la próxima semana, para presentarles las propuestas.

La líder gremial recalcó que la intención es que las candidaturas “consideren estas propuestas como un aporte constructivo desde el empresariado para impulsar el crecimiento del país”, dijo en entrevista con Radio Duna.

Consultada por la participación del expresidente de la CPC, Juan Sutil, en el comando de la candidata Evelyn Matthei, Jiménez precisó que se trata de una decisión personal: “No me sorprende que esté participando de estas actividades, pero eso no es en representación del mundo empresarial”. También subrayó que dentro del sector “hay diversidad de opiniones y preferencias, nadie podría arrogarse un rol en representación de los demás en materia de preferencia política”.

Sobre las críticas del Presidente Gabriel Boric a una carta firmada por personalidades del mundo empresarial y profesional dirigida a aspirantes de centro-derecha, aclaró que los firmantes lo hicieron a título individual: “Ningún líder de nuestro gremio firma la carta, son personas individuales”.

Finalmente, Jiménez destacó coincidencias entre las propuestas del gremio y algunos programas presidenciales, como la reducción de los impuestos corporativos. “Muchas candidaturas han recogido la idea de que los impuestos corporativos son demasiado elevados. Eso es algo que yo aplaudo”, concluyó.