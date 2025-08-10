;

AUDIO. Javier Correa y su buen momento en medio de la crisis de Colo Colo: “El resultado de lo grupal empaña lo individual”

El goleador de los albos habló en exclusiva con ADN Deportes.

Javier Catalán

Javier Correa y el dispar presente de su actualidad con la de Colo Colo

Javier Correa y el dispar presente de su actualidad con la de Colo Colo

01:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colo Colo sigue en la mala dinámica que arrastra desde principios de 2025 y, este domingo, sumó su tercer partido consecutivo sin ganar en el Campeonato Nacional tras empatar 1-1 ante Everton.

Javier Correa, goleador de los albos que no pudo estar presente contra los “ruleteros” por acumulación de tarjetas amarillas, habló con ADN Deportes sobre el encuentro y la mala racha que atraviesa el equipo.

“El resultado es amargo, porque lo teníamos casi listo. Sabemos que estamos en esta sintonía en la que no se nos da nada. Hay que seguir trabajando”, comenzó señalando el argentino.

Revisa también:

ADN

Con 15 tantos en la temporada, Correa es el máximo artillero del “Cacique” en el año, pero el bajo rendimiento del equipo le impide alegrarse por su positivo momento personal.

Acerca de esa dispar realidad que vive en comparación con el resto del plantel, mencionó: “es difícil analizar si hay algo bueno, porque por más que uno haga goles, el resultado de lo grupal empaña mucho lo individual”.

El “9” de Colo Colo también aprovechó de anticipar lo que será el próximo encuentro del “Popular”: el clásico ante la Universidad Católica. “A partir de mañana comienza una semana especial y vamos a hacer todo lo necesario para quedarnos con el triunfo”, sentenció Correa.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad