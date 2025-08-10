Javier Correa y el dispar presente de su actualidad con la de Colo Colo

Colo Colo sigue en la mala dinámica que arrastra desde principios de 2025 y, este domingo, sumó su tercer partido consecutivo sin ganar en el Campeonato Nacional tras empatar 1-1 ante Everton.

Javier Correa, goleador de los albos que no pudo estar presente contra los “ruleteros” por acumulación de tarjetas amarillas, habló con ADN Deportes sobre el encuentro y la mala racha que atraviesa el equipo.

“El resultado es amargo, porque lo teníamos casi listo. Sabemos que estamos en esta sintonía en la que no se nos da nada. Hay que seguir trabajando”, comenzó señalando el argentino.

Con 15 tantos en la temporada, Correa es el máximo artillero del “Cacique” en el año, pero el bajo rendimiento del equipo le impide alegrarse por su positivo momento personal.

Acerca de esa dispar realidad que vive en comparación con el resto del plantel, mencionó: “es difícil analizar si hay algo bueno, porque por más que uno haga goles, el resultado de lo grupal empaña mucho lo individual”.

El “9” de Colo Colo también aprovechó de anticipar lo que será el próximo encuentro del “Popular”: el clásico ante la Universidad Católica. “A partir de mañana comienza una semana especial y vamos a hacer todo lo necesario para quedarnos con el triunfo”, sentenció Correa.