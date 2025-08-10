;

Hombre es asesinado a balazos mientras estaba al interior de un vehículo en La Granja

La víctima recibió cerca de 5 impactos de bala. La PDI indaga el crimen.

Durante la tarde de este domingo, un hombre fue asesinado mientras se encontraba al interior de un vehículo en la comuna de La Granja.

Según información policial, el hecho ocurrió a eso de las 16:30 horas, cuando, por causas que se investigan, desconocidos abrieron fuego mientras la víctima se encontraba en el asiento del copiloto, recibiendo al menos 5 impactos de bala.

El subprefecto Robert Briones Canales, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, indicó que actualmente se investigan diversas hipótesis, entre ellas, que el o los atacantes habrían disparado desde el interior del auto.

“En este momento estamos trabajando junto al laboratorio de Criminalística Central para establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos”, señaló el detective.

“Lo que tenemos hasta el momento es una persona fallecida, de sexo masculino, de 35 años de edad, que se encontraría NN, porque hasta el momento no tiene ningún tipo de identificación”, complementó.

Actualmente, los trabajos se centran en identificar a la víctima, y también en establecer la dinámica de los hechos para aclarar lo sucedido y dar con el paradero de los responsables.

