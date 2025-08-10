;

Hombre disparó a sus dos vecinos y luego prendió fuego a su casa: tres personas fallecieron

La policía estadounidense señaló que el agresor había sido declarado culpable de acoso en 2024.

Un grave episodio conmociona a la pequeña comunidad de Glenwood, Estados Unidos, tras un tiroteo seguido de un incendio que terminó con la muerte de tres personas, incluidos dos esposos.

Según informó la División de Investigación Criminal de Iowa, Dennis Burnell, de 71 años, abrió fuego contra sus vecinos Brandon Oman (38) y Stevie Oman (35) en medio de una disputa ocurrida la noche del miércoles.

Tras el ataque, la vivienda de Burnell explotó y quedó envuelta en llamas.

Brandon Oman falleció en el lugar, mientras que Stevie Oman fue trasladada a un hospital en Omaha, Nebraska, donde murió poco después. La pareja dejó una hija, cuya edad no fue revelada.

Burnell también resultó gravemente herido por el incendio, fue arrestado y trasladado a la Unidad de Quemados del Centro Médico de la Universidad de Kansas, donde falleció días más tarde.

El jefe de policía de Glenwood, Eric Johansen, confirmó que las autoridades habían intervenido anteriormente en la casa de Burnell por disputas, y que el hombre había sido declarado culpable de acoso en 2024.

Aunque el motivo exacto de la disputa permanece bajo investigación, la policía sospecha que Burnell provocó el incendio tras el tiroteo.

La comunidad de apenas 5.000 habitantes está consternada por la tragedia, que abre un capítulo sobre los conflictos vecinales no resueltos y sus devastadoras consecuencias.

