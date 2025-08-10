;

Tragedia en Tokio: mueren dos boxeadores tras combates en el mismo evento

En la semana, se confirmó la muerte de Shigetoshi Kotari, mientras que Hiromasa Urakawa falleció la jornada del sábado 9 de agosto.

Tragedia en Tokio: mueren dos boxeadores tras combates en el mismo evento

El boxeo japonés está de luto. Dos pugilistas, el súper peso pluma Shigetoshi Kotari y el peso ligero Hiromasa Urakawa, murieron a causa de graves lesiones cerebrales sufridas en combates separados, pero realizados en la misma velada, el pasado 2 de agosto en el Salón Korakuen de Tokio.

Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital tras sus respectivas peleas, donde se les practicaron cirugías cerebrales.

Kotari, que había empatado después de 12 asaltos ante su compatriota Yamato Hata, se desplomó minutos después de la decisión de los jueces. Seis días después, se confirmó su muerte.

La muerte de Urakawa

En tanto, la pelea de Urakawa fue detenida en el octavo y último asalto contra Yoji Saito y “sucumbió trágicamente a las heridas sufridas en su pelea”, indicó la Organización Mundial del Boxeo en Instagram.

Urakawa murió este sábado 9 de agosto, siete días después del encuentro, según estableció la prensa local.

Tsuyoshi Yasukochi, secretario general de la Comisión Japonesa de Boxeo, dijo a medios locales que podría ser “la primera vez en Japón que dos peleadores tuvieron cirugías de apertura de cráneo por heridas sufridas en el mismo evento”.

