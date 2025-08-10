España tiene hasta fin de mes para cancelar contratos con Huawei, bajo presión de EE.UU.

Una tienda de Huawei en la ciudad de Shenyang / VCG

Estados Unidos le puso un ultimátum a España: si no cancela antes de fin de mes los contratos con Huawei, limitará el intercambio de inteligencia clave para la seguridad occidental.

El foco está en acuerdos por más de 12 millones de euros, donde Huawei provee servidores y servicios al Ministerio del Interior español. Washington teme que la empresa china pueda compartir datos sensibles con Pekín.

La directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, abrió una investigación formal y advirtió que, si no se cancelan los contratos, se restringirá la cooperación en temas como crimen organizado y terrorismo.

En el Congreso estadounidense exigen revisar con urgencia la relación con España. Mientras varios países europeos excluyen a Huawei de áreas estratégicas, España mantiene contratos que involucran información.

El Gobierno español defiende los contratos por su costo y normativas vigentes, aunque hay dudas sobre la falta de cláusulas de seguridad de EE.UU. insiste en que hasta que España ajuste su política, la información compartida será filtrada para protegerla.

Finalmente, Washington pone a España ante una decisión difícil que podría afectar sus alianzas internacionales y la seguridad nacional en poco tiempo.