En el marco del Día del Niño, el Presidente Gabriel Boric compartió este domingo un saludo especial que rápidamente captó la atención en redes sociales.

El mandatario publicó en su cuenta oficial una serie de fotografías acompañado de su pareja, la deportista Paula Carrasco, y su hija Violeta, nacida hace poco más de un mes.

La primera imagen muestra al jefe de Estado cargando a la pequeña, aunque con parte de su chaleco y barba manchados, situación que él mismo dejó en evidencia tras un pequeño percance con su bebé.

“¡Feliz día de los niños les desea nuestra Violeta!”, escribió el Presidente junto a la publicación.

En otra postal incluida en el posteo, se aprecia a la “familia presidencial” disfrutando de un momento al aire libre.

La publicación no tardó en viralizarse, acercándose a los 200.000 “me gusta” y recibiendo múltiples comentarios que destacaron la ternura de la escena.

Entre quienes reaccionaron se encuentran figuras de la televisión y el espectáculo como Belén Mora, Soledad Onetto y Claudio Michaux, quienes expresaron su cariño en la sección de comentarios.

Violeta, hija de Gabriel Boric y Paula Carrasco, nació el miércoles 25 de junio y fue inscrita oficialmente en el Registro Civil de Independencia el viernes 27, formalizando su llegada al mundo.