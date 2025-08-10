;

FOTO. “¡Feliz día les desea nuestra Violeta!”: Presidente Boric sorprende con divertida imagen junto a su hija por el Día del Niño

El mandatario compartió dos fotografías junto a su hija, quien nació hace poco más de un mes, en el marco del Día del Niño.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

En el marco del Día del Niño, el Presidente Gabriel Boric compartió este domingo un saludo especial que rápidamente captó la atención en redes sociales.

El mandatario publicó en su cuenta oficial una serie de fotografías acompañado de su pareja, la deportista Paula Carrasco, y su hija Violeta, nacida hace poco más de un mes.

La primera imagen muestra al jefe de Estado cargando a la pequeña, aunque con parte de su chaleco y barba manchados, situación que él mismo dejó en evidencia tras un pequeño percance con su bebé.

Revisa también:

ADN

“¡Feliz día de los niños les desea nuestra Violeta!”, escribió el Presidente junto a la publicación.

En otra postal incluida en el posteo, se aprecia a la “familia presidencial” disfrutando de un momento al aire libre.

La publicación no tardó en viralizarse, acercándose a los 200.000 “me gusta” y recibiendo múltiples comentarios que destacaron la ternura de la escena.

Entre quienes reaccionaron se encuentran figuras de la televisión y el espectáculo como Belén Mora, Soledad Onetto y Claudio Michaux, quienes expresaron su cariño en la sección de comentarios.

Violeta, hija de Gabriel Boric y Paula Carrasco, nació el miércoles 25 de junio y fue inscrita oficialmente en el Registro Civil de Independencia el viernes 27, formalizando su llegada al mundo.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad