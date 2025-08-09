Día del Niño: estudio muestra como la violencia, maltrato y abandono marcan la dura realidad de miles de niños en Chile

Una especial jornada vivirán los más pequeños de la casa este domingo 10 de agosto, ya que se celebra el Día del Niño en Chile.

Sin embargo, lo que asoma como una jornada de celebración y buen momento es una realidad que no todos los niños y niñas viven en el territorio nacional.

Esto porque según un diagnóstico de la Defensoría de la Niñez, el 73,6% ha sufrido algún tipo de maltrato, el 26% ha sido víctima de violencia sexual y los casos de riesgo suicida en adolescentes aumentaron un 117% en solo seis años.

En ese sentido, World Vision Chile presentó una radiografía urgente sobre esta realidad y aplicó por primera vez una medición anual de impacto (AIM) en 26 escuelas de tres comunas con alta vulnerabilidad: Cerro Navia, Temuco y Coronel, donde se evaluó percepciones de adolescentes entre 12 y 17 años sobre ciudadanía, equidad de género y experiencias de violencia.

Los resultados mostraron preocupantes brechas. En Cerro Navia, solo el 28% de las adolescentes declara poder tomar decisiones sobre su vida; en Coronel, ese número desciende al 23%. En esta última comuna, el 29% reportó haber sufrido violencia física por parte de sus pares o adultos de la comunidad, muy por sobre el promedio nacional (20%).

Por otro lado, la violencia de parte de cuidadores alcanza un 26% en Temuco y un 25% en Cerro Navia. En cuanto a participación, la mitad de los adolescentes en Coronel no se considera capaz de organizar una reunión o contactar a autoridades frente a un problema comunitario.

Pese al complejo diagnóstico, hay señales de esperanza: el 100% de los adolescentes evaluados declaró tener actitudes de apoyo a la equidad de género, y Temuco obtuvo un puntaje de 12,7 en sus competencias ciudadanas, alcanzando un 70% de logro en dicho ámbito y superando el promedio nacional de la consulta que estuvo en 10,6 puntos.