Estas son las 10 mejores películas de Netflix, según calificación de Rotten Tomatoes

Si buscas qué ver en Netflix y no quieres fallar en tu elección, la mejor guía es acudir a la opinión de los expertos.

Por lo anterior, Rotten Tomatoes ha revelado cuáles son las películas mejor valoradas que puedes encontrar en la plataforma, y la lista está llena de sorpresas.

Estas producciones, que van del terror al documental, pasando por la animación, el drama deportivo y la comedia negra, alcanzan o rozan el 100% de aprobación entre cientos de reseñas.

La selección incluye historias de diferentes países y estilos, pero todas tienen algo en común: conquistaron tanto a la crítica como al público.

A continuación, te presentamos las 10 mejores películas disponibles en Netflix según su puntuación en Rotten Tomatoes:

Bajo la sombra (2016) – Terror psicológico ambientado en la guerra Irán-Irak. Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas (2024) – Animación en stop-motion con 100% de aprobación. Atleta A (2020) – Documental sobre el escándalo de abuso en la gimnasia estadounidense. Cómo ser millonario antes que muera la abuela (2024) – Comedia dramática tailandesa de gran éxito internacional. Will y Harper (2024) – Road movie sobre amistad y autenticidad, protagonizada por Will Ferrell. The First Slam Dunk (2023) – Drama deportivo que combina animación 2D y 3D. Celda 211 (2009) – Intenso thriller carcelario español con Luis Tosar. Los tigres de papel (2021) – Comedia de artes marciales con gran autenticidad cultural. Descansa en paz, Dick Johnson (2020) – Documental sobre el Alzheimer con humor y ternura. KPop Demon Hunters (2025) – Fusión de K-pop, acción y estética anime.

Todas estas películas están disponibles en el catálogo actual de Netflix, listas para una maratón que mezcla emoción, arte y calidad cinematográfica.