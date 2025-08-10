;

Estas son las 10 mejores películas de Netflix, según calificación de Rotten Tomatoes

Las producciones van del terror al documental, la animación, el drama deportivo y la comedia.

Javiera Rivera

Bajo la Sombra

Bajo la Sombra

Si buscas qué ver en Netflix y no quieres fallar en tu elección, la mejor guía es acudir a la opinión de los expertos.

Por lo anterior, Rotten Tomatoes ha revelado cuáles son las películas mejor valoradas que puedes encontrar en la plataforma, y la lista está llena de sorpresas.

Estas producciones, que van del terror al documental, pasando por la animación, el drama deportivo y la comedia negra, alcanzan o rozan el 100% de aprobación entre cientos de reseñas.

La selección incluye historias de diferentes países y estilos, pero todas tienen algo en común: conquistaron tanto a la crítica como al público.

Revisa también

ADN

A continuación, te presentamos las 10 mejores películas disponibles en Netflix según su puntuación en Rotten Tomatoes:

  1. Bajo la sombra (2016) – Terror psicológico ambientado en la guerra Irán-Irak.
  2. Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas (2024) – Animación en stop-motion con 100% de aprobación.
  3. Atleta A (2020) – Documental sobre el escándalo de abuso en la gimnasia estadounidense.
  4. Cómo ser millonario antes que muera la abuela (2024) – Comedia dramática tailandesa de gran éxito internacional.
  5. Will y Harper (2024) – Road movie sobre amistad y autenticidad, protagonizada por Will Ferrell.
  6. The First Slam Dunk (2023) – Drama deportivo que combina animación 2D y 3D.
  7. Celda 211 (2009) – Intenso thriller carcelario español con Luis Tosar.
  8. Los tigres de papel (2021) – Comedia de artes marciales con gran autenticidad cultural.
  9. Descansa en paz, Dick Johnson (2020) – Documental sobre el Alzheimer con humor y ternura.
  10. KPop Demon Hunters (2025) – Fusión de K-pop, acción y estética anime.

Todas estas películas están disponibles en el catálogo actual de Netflix, listas para una maratón que mezcla emoción, arte y calidad cinematográfica.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad