;

“Es irregular que un representante extranjero participe en la administración de un club, la FIFA lo prohíbe”

El senador Matías Walker (Demócratas) volvió a referirse a los avances del proyecto de ley que reforma las Sociedades Anónimas Deportivas, iniciativa que él encabeza.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Quality Sport Images

La investigación realizada por ADN Deportes sobre quiénes son los verdaderos dueños de los clubes del fútbol chileno ha abierto nuevamente la discusión sobre el rol que están teniendo los representantes de jugadores en la dirección de las instituciones deportivas.

Esta realidad, que afecta semana a semana a la competencia local, escaló a la política y, en estos momentos, en la Comisión de Constitución del Senado se está discutiendo el nuevo proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas. La iniciativa es encabezada por el senador Matías Walker (Demócratas), quien habló con Las Últimas Noticias acerca de los avances.

“En el proyecto establecemos la obligación de una declaración jurada de la estructura de propiedad, subrayando como delito falsear dicha información a sabiendas”, comenzó señalando el político.

Revisa también:

ADN

“No saber quiénes están detrás de los clubes ha traído un sinnúmero de problemas, desde lo económico hasta lo deportivo, porque uno puede pensar que los representantes velan sólo por sus intereses y no por el desarrollo del fútbol chileno”, agregó.

“Habrá un plazo para que todos los clubes se adecuen: un año desde la entrada en vigencia de la ley. Eso no quita que hoy sea irregular que un representante argentino o extranjero tenga propiedad o participe en la administración de un club, porque la FIFA lo prohíbe”, sentenció el Senador Walker.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad