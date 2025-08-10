“Es irregular que un representante extranjero participe en la administración de un club, la FIFA lo prohíbe”

La investigación realizada por ADN Deportes sobre quiénes son los verdaderos dueños de los clubes del fútbol chileno ha abierto nuevamente la discusión sobre el rol que están teniendo los representantes de jugadores en la dirección de las instituciones deportivas.

Esta realidad, que afecta semana a semana a la competencia local, escaló a la política y, en estos momentos, en la Comisión de Constitución del Senado se está discutiendo el nuevo proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas. La iniciativa es encabezada por el senador Matías Walker (Demócratas), quien habló con Las Últimas Noticias acerca de los avances.

“En el proyecto establecemos la obligación de una declaración jurada de la estructura de propiedad, subrayando como delito falsear dicha información a sabiendas”, comenzó señalando el político.

“No saber quiénes están detrás de los clubes ha traído un sinnúmero de problemas, desde lo económico hasta lo deportivo, porque uno puede pensar que los representantes velan sólo por sus intereses y no por el desarrollo del fútbol chileno”, agregó.

“Habrá un plazo para que todos los clubes se adecuen: un año desde la entrada en vigencia de la ley. Eso no quita que hoy sea irregular que un representante argentino o extranjero tenga propiedad o participe en la administración de un club, porque la FIFA lo prohíbe”, sentenció el Senador Walker.