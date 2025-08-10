;

Encuentran piezas de avión en Morro Moreno: FACH investiga si son de vuelo desaparecido hace 60 años

La zona conocida como “Triángulo del Morro Moreno” vuelve a estar bajo la lupa tras el hallazgo de restos metálicos.

Javiera Rivera

Un grupo de excursionistas encontró piezas metálicas en el Parque Nacional Morro Moreno, en la Región de Antofagasta, que podrían pertenecer al avión militar Douglas B-26 Invader, desaparecido hace más de 60 años.

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) confirmó que se encuentra realizando una investigación para determinar si los restos corresponden a esta aeronave, que se perdió durante un vuelo de entrenamiento el 10 de mayo de 1962.

En esa misión viajaban el teniente Mario Sepúlveda Zúñiga y los subtenientes Gracián Figueroa Navarrete y Pedro Gutiérrez, quienes fueron declarados fallecidos tras la desaparición.

Según los excursionistas, liderados por Mauro Gómez, mientras ascendían por el cerro descubrieron fragmentos que podrían ser parte del fuselaje, incluyendo marcos metálicos y restos de tela quemada.

La FACH dispuso personal para hacer un análisis detallado en el lugar. No obstante, advirtieron que no pueden confirmar de inmediato la información, dado que en la zona han ocurrido al menos 8 accidentes aéreos entre 1955 y 1981.

Las autoridades señalaron que es necesario completar un peritaje exhaustivo para establecer el origen de los restos. Por ello, la pesquisa continúa mientras la comunidad espera que este hallazgo arroje luz sobre este caso.

