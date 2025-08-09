Team Chile accede a nueva final en el remo de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025

Una gran jornada tuvo este sábado el Team Chile en el primer día de competencia del remo de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

La remera chilena Felipa Rosas fue la encargada de abrir la participación nacional en las aguas del río Paraguay, logrando el segundo lugar de su heat clasificatorio (par de remos cortos femenino), con un tiempo de 8:21.56.

Con este registro, Rosas logró avanzar a la final por medallas, instancia que se llevará a cabo mañana domingo 10 de agosto desde las 07:15 horas de Chile.

Más tarde, el binomio chileno conformado por Martín Arcos y Benito Rosas (doble par) también lograron acceder a la definición por medallas a través del repechaje.

En su caso, el dúo nacional volverá a competir este mismo domingo, a partir de las 7:30 horas, en busca de la primera presea para el Team Chile.

Cabe recordar que los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 se desarrollarán del 9 al 24 de agosto, donde 281 deportistas estarán representando a nuestro país.