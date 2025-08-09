Team Chile: Felipa Rosas avanza a la final en el remo y buscará medalla en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025

Este sábado, la remera nacional Felipa Rosas abrió la participación del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, evento multideportivo que reúne a los mejores deportistas, menores de 23 años, de todo el continente.

En las aguas del río Paraguay, la chilena tuvo un destacado debut, logrando el segundo lugar en su heat clasificatorio (par de remos cortos femenino), con un tiempo de 8:21.56.

De esta manera, Rosas avanzó a la final por medallas, instancia que se llevará a cabo mañana domingo 10 de agosto.

Vale mencionar que los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 se desarrollarán del 9 al 24 de agosto, donde 281 deportistas del Team Chile estarán representando al país.